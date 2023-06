Italia-Usa: da Blinken condoglianze per la morte di Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha fatto le sue condoglianze in occasione della scomparsa di Silvio Berlusconi. Durante una conferenza stampa congiunta con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, al dipartimento di Stato, il capo della diplomazia statunitense ha detto che le autorità di Washington sono “vicine al popolo italiano in questo momento, in virtù della profonda alleanza che lega i nostri Paesi”. (Was)