Africa: Blinken, Italia ha un ruolo fondamentale in Tunisia e in Libia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è in una posizione di leadership nella promozione della pace e della stabilità in Nord Africa. Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, durante una conferenza stampa con il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Washington. “Questo vale soprattutto in Tunisia, dove l’Italia gioca un ruolo fondamentale per trovare una soluzione duratura alle sfide politiche ed economiche del Paese, e anche in Libia, dove lavoriamo insieme per arrivare all’organizzazione di elezioni libere e trasparenti”, ha detto. (Was)