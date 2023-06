Scuola: Pd, Valditara corregga ordinanza esami di Stato in zone alluvionate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara corregga l’ordinanza riguardante gli esami di stato nelle zone alluvionate. Lo hanno chiesto i deputati del Partito democratico Malavasi, Manzi, Gnassi, Bakkali, Rossi, Guerra, Vaccari, De Maria e Merola. “Nei giorni scorsi – hanno ricordato – il ministro Valditara ha firmato l'Ordinanza con le disposizioni riguardanti la validità dell'anno scolastico, l'ammissione degli Esami di Stato conclusivi del Primo e del Secondo ciclo di istruzione, le modalità di svolgimento degli esami stessi e le modalità di riunione degli organi collegiali per l'anno scolastico 2022/2023 nelle zone colpite dagli eventi alluvionali. In particolare, per quanto riguarda l'esame di Stato è stato stabilito, riguardo all'Emilia Romagna, che per gli studenti frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado site nei comuni e per gli studenti residenti nei comuni di cui all' Allegato 1 al decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, le prove conclusive siano modificate. Alla secondaria di primo grado alcuni studenti non sosterranno lo scritto, mentre quelli della secondaria faranno un semplice colloquio”. “Una decisione – hanno sottolineato i deputati dem – che sta suscitando proteste tra docenti e studenti, poiché la modalità semplificata dell'esame contenuta nell'ordinanza è considerata discriminatoria e lede il diritto di scegliere. L'allegato che contiene l'elenco dei Comuni oggetto dell'ordinanza è molto circoscritto nell'individuare i destinatari, in alcuni territori si identificano addirittura singole frazioni e questo crea inevitabili difformità tra studenti anche della stessa classe residenti in Comuni diversi”. “Sarebbe stato necessario – hanno proseguito – evitare un provvedimento così generalizzato, lasciando all'autonomia delle singole istituzioni scolastiche la decisione sulle modalità di svolgimento degli esami di stato”. “Con un'interrogazione urgente abbiamo chiesto al ministro Valditara se non ritenga necessario rivedere l'ordinanza, rinviando alle scuole la decisione sullo svolgimento degli esami e impedendo così che si creino problemi operativi concreti per le istituzioni scolastiche ed evidenti difformità tra studenti anche della stessa classe", hanno concluso. (Rin)