Lavoro: Orlando (Pd) su rider, governo ripensi a diritto accesso algoritmo

- "Il via libera dei ministri Ue all'accordo per maggiori tutele per i lavoratori delle piattaforme conferma il percorso che avevamo avviato da più di un anno. Ora mi auguro si possano fare altri passi avanti nel confronto con il Parlamento Ue e con la Commissione. Di pari passo il governo Meloni dovrebbe tornare sui propri passi ripristinando la norma che avevamo introdotto sull'accesso per lavoratori e sindacati all'algoritmo, cancellata dal decreto Lavoro anche detto 'decreto precarietà', che regola per le piattaforme orari di lavoro, turnazioni, compensi orari e mansioni". Lo afferma il deputato ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando in merito al via libera del Consiglio dei ministri del Lavoro Ue sulle tutele per i rider e per i lavoratori delle piattaforme. (Rin)