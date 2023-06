© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo le dimissioni dei consiglieri Mascaretti e Noja, avvicendamento in Aula per i gruppi Fratelli d'Italia e Riformisti. Il Consiglio comunale ha infatti convalidato l'elezione dei consiglieri Michele Mardegan (Fratelli d'Italia) e Gianmaria Radice (I Riformisti Lavoriamo Per Milano con Sala) in sostituzione, rispettivamente, dei dimissionari Andrea Mascaretti e Lisa Noja. (Com)