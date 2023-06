Ucraina: Tajani, lavoreremo con gli Usa per una pace giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e gli Stati Uniti vogliono lavorare insieme per arrivare alla pace in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una conferenza stampa congiunta con il segretario di Stato Usa, Antony Blinken. “Tutti vogliamo la pace, ma deve essere una pace giusta, che rispetto lo stato di diritto e le norme internazionali e garantisca la libertà delle persone colpite dall’aggressione russa”, ha detto, aggiungendo che l’Italia è favorevole all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea. (Was)