Nato: ministro Esteri lituano Landsbergis, migliorare i piani di difesa per i Paesi baltici

- La Nato devono migliorare i piani di difesa per i Paesi baltici, considerando che la Russia si prepara a inviare armi nucleari nella vicina Bielorussia. Lo ha affermato il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, in un'intervista al "Financial Times". “Gli Stati baltici devono essere rafforzati. La Lituania deve essere rafforzata perché abbiamo un territorio vulnerabile", ha spiegato Landsbergis, secondo cui i piani finora presentati dalla Nato sono utili in caso di crisi, non tengono conto di situazioni come quella attuale, ovvero con la Russia che continua a porre minacce alla sicurezza delle nazioni baltiche. “Se si perdesse il controllo del corridoio di Suwalki, cambierebbe molto. I Paesi baltici non possono essere lasciati così come sono", ha affermato Landsbergis. (Rel)