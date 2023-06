Treviso: De Carlo (Fd'I), impegno per aiutare territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stata l'occasione per augurare loro un buon lavoro, ma soprattutto per fare il punto della situazione e ribadire la piena disponibilità mia e del partito a collaborare e ad aiutare in qualsiasi occasione". Lo dichiara il senatore e coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, dopo aver incontrato questa mattina a Ca' Sugana gli assessori Gloria Sernagiotto e Rosanna Vettoretti. De Carlo, nell'occasione, ha incontrato anche il primo cittadino, Mario Conte. "Non sarà certo l'unica occasione di confronto - commenta De Carlo -. Nelle prossime settimane incontrerò anche i quattro consiglieri comunali di Fratelli d'Italia a Treviso, record per la destra nell'amministrazione comunale del capoluogo. Questi incontri proseguiranno nel tempo, perché vogliamo continuare il lavoro di radicamento del partito nel territorio e vogliamo farlo partendo proprio dagli amministratori comunali, le figure più vicine ai cittadini". (Rin)