Berlusconi: un minuto di silenzio nel Consiglio comunale di Torino

"So distinguere, da editore, la qualità e l'obiettività che sono anche il segreto del successo di un'iniziativa imprenditoriale come Agenzia Nova" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Il Consiglio comunale di Torino ha osservato un minuti di silenzio all'inizio della seduta per commemorare la morte di Silvio Berlusconi e di Guido Bodrato. A tributare un omaggio sentito al leader di Forza Italia è stato il capogruppo degli Azzurri in Sala Rossa Andrea Tronzano: "Il dolore è forte, la commozione è intensa. Non ci sono parole adeguate per esprimere il sentimento della comunità di Forza Italia e del centrodestra di fronte alla sua perdita. Berlusconi era un uomo straordinario, di fronte a cui mi inchino. Lo ricorderemo perché ha permesso a molti di noi di esprimere le proprie idee nelle istituzioni. Ci ha insegnato e mi ha insegnato molto. Abbiamo il compito di raccogliere la sua eredità per raggiungere tutti gli obiettivi che si era proposto", ha concluso. (Rpi)