I fatti del giorno - Africa sub-sahariana

- Etiopia: summit Igad, premier Ahmed a colloquio con presidenti di Somalia e Kenya - Il premier etiope Abiy Ahmed ha incontrato questa mattina il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud e il keniota William Ruto a margine del vertice dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad) che si svolge oggi a Gibuti. "Dati i nostri numerosi interessi e preoccupazioni reciproci, l'Etiopia continuerà a lavorare a stretto contatto con ciascun Paese per superare le nostre sfide comuni", si legge in un tweet del premier etiope. Anche la delegazione eritrea è arrivata nella capitale gibutina, guidata dal ministro degli Esteri Osman Saleh. La 14mia sessione ordinaria dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo Igad è ritenuta un vertice "critico" per le diverse sfide che la regione affronta in questo momento, con particolare riferimento alla guerra in Sudan e alla risposta al terrorismo. Il vertice dovrebbe fungere da piattaforma per i leader degli Stati membri dell'organizzazione per deliberare su questioni che riguardano la pace, la sicurezza e lo sviluppo della regione. Fra i temi di dibattito anche i progressi compiuti e le nuove strategie per raggiungere uno sviluppo sostenibile. (segue) (Res)