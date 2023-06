I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Congo-Kinshasa: attacco milizie Codeco in campo per sfollati, uccisi più di 40 civili - Sospetti miliziani della Cooperativa per lo sviluppo del Congo (Codeco), una delle tante milizie armate che operano nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), hanno ucciso più di 40 civili in un attacco contro il campo per sfollati di Lala, nella provincia di Ituri. Lo riferiscono fonti citate dai media locali, secondo cui i miliziani hanno massacrato 46 persone con coltelli e armi da fuoco e ne hanno bruciate altre nelle loro case situate nel mezzo del campo. (segue) (Res)