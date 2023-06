I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: Rsf, "non contrari" a partecipazione dei civili ai colloqui di pace - Le Forze di supporto rapido (Rsf) "non si oppongono" alla partecipazione dei civili ai colloqui in corso a Gedda, in Arabia Saudita, fra le parti in conflitto in Sudan. In un post pubblicato su Twitter le Rsf si dicono "non contrarie" alla partecipazione dei civili ai colloqui e "a lavorare insieme per creare il futuro del nostro Paese". I paramilitari guidati dal generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo aggiungono di aver "chiesto e sostenuto" la presenza di elementi non militari al dialogo, aspetto "per il quale abbiamo affrontato il colpo di Stato dei rimanenti membri del defunto regime" di Omar al Bashir - il riferimento è al presidente del Consiglio sovrano di transizione e capo delle Forze armate Abdel Fattah al Burhan - "che non avevano altra scelta che scatenare la guerra che siamo attualmente costretti a combattere". (segue) (Res)