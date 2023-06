I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Benin: governo recluta 3.500 giovani per missione alla frontiera con il Burkina Faso - Il governo del Benin prevede di reclutare 3.500 giovani da inserire nell'esercito, di cui 2 mila diplomati con titolo professionale. Lo riferisce "Rfi", precisando che tra i profili ricercati c'è quello di meccanico, autista e muratore. Dopo un periodo di formazione, le reclute saranno dispiegate in particolare al confine con il Burkina Faso ed è per questo richiesto loro di padroneggiare almeno una delle lingue parlate in questa zona. L'operazione è programmata in più fasi e prevede innanzitutto una prova sportiva per i candidati, dopo la quale verrà effettuata una visita medica. La fase di addestramento durerà sei mesi e verrà effettuata nelle strutture del centro e del nord del Benin: a Dassa, Djougou, Tanguiéta, Bembérékè e Kandi. In base al programma governativo, infine, le reclute saranno impegnate nella missione frontaliera per un periodo di cinque anni, in aree dove saranno chiamati a contrastare i frequenti attentati che gruppi jihadisti e bande armate effettuano contro siti turistici e luoghi di attrazione come Park W, una riserva naturale di oltre 10 mila chilometri quadrati che si estende sui territori di Burkina Faso, Niger e Benin. Da diversi anni gruppi jihadisti si sono insediati al suo interno, e i tre Stati faticano a contenere la loro spinta. (segue) (Res)