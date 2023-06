I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senegal: partito opposizione Sonko, non abbiamo inviato alcun mediatore al governo - Il partito del leader di opposizione senegalese Ousmane Sonko, I patrioti africani per il lavoro, l'etica e la fraternità (Pastef), ha smentito le voci sull'invio di un loro emissario al governo per discutere dei domiciliari imposti alla loro guida. "Non è stata avviata alcuna mediazione" con il governo, ha dichiarato a "Rfi" un portavoce del partito. In precedenza, tuttavia, una fonte interna alla presidenza senegalese aveva detto all'emittente francese che Pierre Goudiaby Atepa, un facoltoso imprenditore locale già consigliere degli ex presidenti Abdou Diouf e Abdoulaye Wade, si era proposto come mediatore nella crisi aperta fra governo e opposizioni dopo la condanna di Sonko a due anni di carcere con l'accusa di aver "sobillato" il popolo contro la presidenza di Macky Sall. Leader del partito Pastef, l'estate scorsa Sonko si era detto pronto a candidarsi alle elezioni presidenziali del 2024 e nel giro di quest'anno ha aumentato le contestazioni nei confronti del governo di Macky Sall, che accusa di voler prorogare il suo mandato al potere. Secondo Sonko, che respinge ogni accusa nei suoi confronti, il processo a suo carico è stato solo un tentativo di escluderlo dalla corsa presidenziale. Nelle violenti proteste scoppiate prima a Dakar quindi a Ziguinchor - la città di Sonko - sono morte almeno 16 persone - 23 per le Ong - ed altre 400 sono rimaste ferite. Pesante anche il bilancio degli arresti: il ministero dell'Interno ha parlato di almeno 500 persone arrestate dall'inizio delle proteste. (Res)