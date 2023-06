© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-India: dal 2020 esodo dei giornalisti, rimasto un solo corrispondente per parte - In India è rimasto un solo giornalista cinese e in Cina un solo giornalista indiano. Lo ha dichiarato oggi il portavoce del ministero degli Esteri di Pechino Wang Wenbin nella consueta conferenza stampa quotidiana. Le sue parole confermano le indiscrezioni mediatiche sulla presenza ormai ridottissima di corrispondenti in entrambi i Paesi, le cui relazioni si sono deteriorate dal 2020 a causa della contesa ai confini. Quest’anno tre giornalisti indiani hanno lasciato la Cina e il quarto, dell’agenzia “Press Trust of India” (“Pti”), dovrebbe andarsene a fine mese, secondo l’emittente “Bloomberg”. In tutti i casi i visti in scadenza non sono stati rinnovati. Per quanto riguarda i giornalisti cinesi, Wang ha detto che 13 hanno lasciato l’India negli ultimi tre anni. Per questa situazione le parti si accusano a vicenda. (segue) (Res)