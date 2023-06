© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina-Honduras: presidente Xi Jinping riceve omologa Castro, "relazione bilaterale iniziata bene" - Il presidente cinese, Xi Jinping, ha avuto oggi un colloquio con l’omologa dell’Honduras, Xiomara Castro, a Pechino. Si tratta della prima visita di un capo di stato dell’Honduras dall’avvio delle relazioni diplomatiche tra i due paesi lo scorso marzo. Xi, riferisce l’agenzia di stampa cinese “Xinhua”, ha affermato che la relazione bilaterale è iniziata bene e con grande dinamismo. La Cina, ha aggiunto, sosterrà fermamente lo sviluppo economico e sociale in Honduras e creerà una buona partnership con quel Paese, caratterizzata da rispetto reciproco, uguaglianza, mutuo vantaggio e sviluppo comune. Xi ha quindi espresso la sua disponibilità a lavorare con il presidente dell'Honduras in una prospettiva strategica e di lungo termine per orientare le relazioni bilaterali verso un maggiore sviluppo e trasformare la visione della cooperazione in risultati tangibili a maggior beneficio dei due popoli. (segue) (Res)