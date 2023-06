I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: il 77 per cento disapprova operato presidente Dina Boluarte - Il 77 per cento dei peruviani non approva l’operato della presidente Dina Boluarte, due punti in più rispetto alla rilevazione dello scorso maggio. Lo rivela un sondaggio di Ipsos, secondo cui l’81 per cento degli intervistati disapprova l’operato del Congresso. Solo il 14 per cento dei peruviani sostiene il governo Boluarte. L'indagine è stata condotta tra l'8 e il 9 giugno 2023 e ha un margine di errore del +/-2,8 per cento. (segue) (Res)