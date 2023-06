© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: amministrative, centrodestra mette fine a dominio peronista nella provincia di San Luis - Claudio Poggi, esponente della coalizione di centrodestra Insieme per il cambio (Jxc), è stato eletto domenica governatore della provincia di San Luis. Una vittoria importante per la forza di opposizione al governo nazionale, in vista delle presidenziali di ottobre, e per la particolare vicenda politica locale. Le elezioni di ieri hanno posto fine alla lunga stagione dei governi peronisti a San Luis, nata all'indomani del ritorno della democrazia, nel 1983. Un controllo cui ha contribuito anche lo stesso Poggi che al suo primo mandato, tra il 2011 e il 2015, militava nelle fila del centrosinistra, con il sostegno del precedente governatore, nonché presidente argentino per una settimana, Adolfo Rodriguez Saa. Alla fine dell'incarico, Poggi ruppe con la sua forza politica per creare un proprio partito che sarebbe entrato nell'orbita del centrodestra. Il governatore eletto prende subentrerà ad Alberto Rodriguez Saa, fratello di Alberto, divenuto nel tempo suo acerrimo nemico. (segue) (Res)