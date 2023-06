India: piattaforma vaccinazione Co-Win, ministero Sanità smentisce violazioni dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità dell’India ha respinto come “prive di fondamento” le segnalazioni circolate sulla stampa e sui social network su presunte violazioni della piattaforma informatica Co-Win, utilizzata per gestire la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Un comunicato pubblicato oggi dal ministero smentisce che i dati delle persone che sono state vaccinate possano essere estratti mediante Bot di Telegram. Il portale, si legge nella nota, “è completamente sicuro con adeguate garanzie per la riservatezza dei dati”, firewall, protezioni da attacchi Dos (Denial of Service) e protocolli crittografici. Il ministero ricorda che l’accesso ai dati a livello individuale è disponibile a tre livelli: beneficiari (persone vaccinate), utenti autorizzati (vaccinatori) e terze parti autorizzate.(Inn)