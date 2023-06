Messico: stasera la vice Moreno Toscano prende l'interim degli Esteri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà l'attuale vice Carmen Moreno Toscano ad occupare il ruolo di ministra degli Esteri del Messico fino a quando il presidente, Andrés Manuel Lopez Obrador, non nominerà il sostituto di Marcelo Ebrard. Questi si dimetterà dall'incarico alle 12 di oggi, le 20 in Italia, per poter lanciare la sua candidatura alla presidenza per conto del partito di maggioranza Movimento di rigenerazione nazionale (Morena). Moreno Toscano è stata ambasciatrice del Messico in Nicaragua dal 2019 al 2020, in Guatemala dal 2001 al 2003 e nella Costa Rica dal 1989 al 1994. Tra il 1995 e il 1998, la diplomatica è stata rappresentante permanente del Messico presso l'Organizzazione degli Stati americani (Osa). Moreno Toscano è stata anche parte del gruppo di dieci consiglieri speciali dell'ex segretario generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, incaricati di disegnare la riforma dell'organismo. (segue) (Mec)