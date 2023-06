Spagna: governo manterrà riduzione Iva su alimenti di base dopo giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra dell'Economia spagnola, Nadia Calvino, ha annunciato o che il governo manterrà la riduzione dell'Iva sugli alimenti di base dopo giugno fino a quando i livelli dei prezzi non saranno "più appropriati". È quanto ha dichiarato in una conferenza stampa presso la sede nazionale del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) a Madrid dove ha tenuto una riunione con la leadership del partito per delineare le linee principali del programma elettorale per le elezioni generali del 23 luglio. Calvino ha anche dichiarato che si sta analizzando quali delle misure attualmente in vigore saranno mantenute oltre la fine di giugno. (Spm)