Berlusconi: cancelliere austriaco Nehammer, ha plasmato panorama politico italiano ed europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- L'ex presidente del Consiglio italiano Silvio Berlusconi ha plasmato il panorama politico dell'Italia e dell'Europa. Lo ha dichiarato il cancelliere austriaco Karl Nehammer, esprimendo le sue condoglianze per la morte di Berlusconi. "In qualità di ex primo ministro italiano, Silvio Berlusconi ha plasmato il panorama politico del nostro Paese vicino e dell'Europa. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia e al popolo italiano in queste ore difficili", ha scritto Nehammer su Twitter. (Geb)