Usa: JpMorgan Chase raggiunge accordo con le vittime di Jeffrey Epstein

- La banca d’affari statunitense JpMorgan Chase ha raggiunto un accordo extragiudiziale con le vittime degli abusi sessuali del finanziare Jeffrey Epstein, che avevano citato in causa l’istituto lo scorso anno presso un tribunale federale di Manhattan. Lo riferisce il quotidiano “Washington Post”. I denuncianti accusavano JpMorgan di aver favorito i traffici sessuali di Epstein rendendo disponibili ingenti somme di denaro all’uomo d’affari, suicidatosi in carcere a New York nel 2019, per almeno 15 anni di tempo, anche dopo che lo scandalo fu di pubblico dominio. Non è chiaro quali siano i termini finanziari dell’accordo. “Le parti credono che questa intesa sia nel migliore interesse di tutti, specialmente di chi ha subito i terribili abusi di Epstein”, si legge in una dichiarazione della portavoce di JpMorgan, Patricia Wexler.(Was)