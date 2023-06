Berlusconi: presidente serbo Vucic, sarà ricordato per politica audace e carisma unico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Silvio Berlusconi sarà ricordato per la sua politica audace, che gli ha fatto guadagnare a lungo la fiducia dei cittadini, ma anche per il suo carisma unico. Lo ha scritto su Twitter il presidente della Serbia Aleksandar Vucic nel suo messaggio di cordoglio per la scomparsa di Berlusconi. "Le mie condoglianze al governo e ai cittadini italiani, fiducioso che sarà ricordato come uno dei leader più forti della storia recente del Paese", ha aggiunto Vucic. (Seb)