Berlusconi: assessora Sicurezza Roma, innovatore nell'imprenditoria e nella politica

21 luglio 2021

- "Cordoglio per la morte di Silvio Berlusconi, innovatore nell'imprenditoria e nella politica con un debole per Roma". Lo dichiara in una nota l'assessora alle Politiche della Sicurezza, attività produttive e pari opportunità di Roma Capitale, Monica Lucarelli. "Dalle tv libere - aggiunge - all'innovazione del linguaggio della comunicazione politica, dal calcio alla legge del 2009 su Roma Capitale, Berlusconi verrà ricordato come un pioniere e come uno dei protagonisti della vita politica, economica e culturale degli ultimi 50 anni. Pur non condividendo molte sue scelte politiche e non, lo ricorderemo tutti per il suo temperamento, la capacità di dare valore alle persone, di fare squadra dentro e fuori un campo da calcio", conclude Lucarelli.(Com)