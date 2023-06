Cultura: Sovrintendenza capitolina aderisce a Giornate europee archeologia dal 16 al 18 giugno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme agli altri enti e istituzioni europei anche la Sovrintendenza capitolina ai Beni culturali aderisce alle Giornate Europee dell'Archeologia, in programma nei giorni 16, 17 e 18 giugno, con l'obiettivo di far conoscere i beni archeologici al grande pubblico. La manifestazione è indetta dall'Institut national des recherches archéologiques préventives (Inrap) con il patrocinio del Ministero della Cultura francese. Per diffondere la conoscenza del patrimonio archeologico della città di Roma, anche quest'anno la Sovrintendenza propone visite condotte dai propri archeologi in luoghi più e meno noti, dal territorio al museo, anche con interpretariato Lis. Si spazia dunque dalla storia di siti e monumenti quali il Teatro di Marcello e Monte Testaccio, alle collezioni di archeologia classica e orientale del Museo Giovanni Barracco, e ai materiali provenienti dalle ville di Centocelle, conservati presso l'Ufficio Scavi Sdo. Un appuntamento pensato per famiglie e bambini conduce inoltre alla scoperta dell'Ara Pacis, mentre le visite guidate al Museo di Casal de' Pazzi illustrano l'ambiente pleistocenico preservato al suo interno. Oltre agli appuntamenti aperti a tutti, infine, nell'ottica di garantire la più ampia accessibilità al patrimonio archeologico, ai Musei Capitolini sono in programma attività dedicate in collaborazione con alcune associazioni di disabili con visite e laboratori tattili e in Lis. (Com)