Ucraina: Grossi diretto a Kiev e Zaporizhzhia, proporrà assistenza per danni diga Nova Kakhovka

- Il direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) Rafael Grossi ha dichiarato di essere in viaggio per l'Ucraina, dove intende incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. Grossi, in un messaggio scritto su Twitter, ha reso noto anche che intende visitare e valutare la situazione alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Grossi intende "presentare un programma di assistenza in seguito alla catastrofica inondazione provocata dalla distruzione della diga di Nova Kakhovka", oltre a proporre una rotazione del personale di stanza a Zaporizhzhia. (Kiu)