Vaticano: auguri di pronta guarigione al Papa dai bambini del Benin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Auguri di pronta guarigione arrivano a Papa Francesco da parte dei bambini del Benin, mentre il Pontefice è ancora ricoverato al Gemelli a seguito dell'operazione di laparotomia. I giovani hanno voluto dedicare al Papa un video in cui ballano e cantano in spagnolo seguito da un messaggio di auguri. "Sappiamo che dove c'è Dio, c'è il tuo cuore – dicono in coro i bambini beninesi – Sappiamo che dove c'è guerra, povertà, tristezza, fame, rimpianto, c'è il tuo cuore. Sappiamo che nel tuo cuore c'è molto altro, che ci sono tutti i bambini del mondo e che tu desideri il meglio per loro. Per questo noi, i bambini della fondazione Juntos por la vida del Benin, dal cuore dell'Africa ti auguriamo una pronta guarigione. Tutti i bambini del mondo hanno bisogno di te. Forza. Ti vogliamo bene, Papa". Questo il messaggio che i giovani hanno inviato al Pontefice, sottolineando l'impegno del Papa a favore dei piccoli e degli ultimi della terra. I ragazzi provengono dalla cittadina beninese di Cotonou e partecipano alle iniziative della fondazione spagnola Juntos por la vida, la quale si occupa della gestione e dell'educazione di circa cinquanta bambini indigenti, nonché del supporto a donne in difficoltà e in cerca di riscatto sociale. Recentemente Juntos por la vida ha collaborato con l'associazione Ripartiamo Aps per il progetto Children Connection, contro la povertà educativa digitale. Grazie alla consegna di tablet, i ragazzi ospitati nel centro potranno avere accesso all'istruzione ma anche comunicare con i loro coetanei che spesso sono in Spagna grazie ai progetti promossi da Juntos por la vida. Attualmente, la fondazione sta collaborando con i volontari di Ripartiamo per estendere le iniziative già in atto anche in Italia e per promuovere nuovi progetti a favore dei bambini del Benin. (Civ)