Tunisia: ambasciatore Ue, missione leader europei “conferma sostegno al più alto livello”

- L'incontro avvenuto a Tunisi della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il premier olandese Mark Rutte, e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con il capo dello Stato tunisino Kais Kaies, conferma il sostegno dei vertici europei al Paese nordafricano. Lo ha dichiarato Marcus Cornaro, ambasciatore dell'Unione europea all'emittente radiofonica "Express fm". "L'obiettivo della visita è quello di essere più pragmatici per definire una road map che includa cinque grandi punti di intervento in ambito economico, commerciale, infrastrutturale, degli investimenti e della creazione di posti di lavoro, oltre a investire nel progetto di interconnessione elettrica con l’Italia Elmed per contribuire alla rinascita della Tunisia”, ha aggiunto Cornaro, sottolineando che “ci sono fondi aggiuntivi stanziati attraverso l’assistenza finanziaria come annunciato in un comunicato congiunto tra Ue e Tunisi”. “Capiamo benissimo che la Tunisia è ancora alla ricerca della formula migliore per ridurre i suoi debiti interni diretti alle finanze pubbliche", ha proseguito.(Tut)