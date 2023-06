Slovacchia-Italia: a Bratislava una mostra dedicata allo stilista Roberto Capucci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la mostra “Roberto Capucci. Seriche armature”, conclusasi lo scorso aprile presso il Labirinto della Masone di Parma, la creatività e il genio dello stilista italiano Roberto Capucci arrivano al Museo nazionale slovacco di Bratislava, in una selezione di disegni di moda abbinati a due abiti femminili. La mostra “Roberto Capucci. Dal tratto al tessuto” è curata da Enrico Minio Capucci ed è uno dei maggior eventi del XVI festival italiano “Dolce Vitaj”, come è riferito da un comunicato dell’Istituto italiano di cultura di Bratislava, che ha organizzato l’esposizione in collaborazione con il Museo nazionale slovacco, l’ambasciata d’Italia a Bratislava e la Fondazione Capucci di Codroipo (UD). La mostra dedicata allo stilista italiano rimarrà aperta al pubblico fino al 22 ottobre 2023. L’esposizione consentirà di ammirare dal vivo due abiti che appartengono alla fase dell’evoluzione creativa di Capucci degli anni Ottanta e Novanta, contraddistinti da forme ardite, capaci di superare i limiti tecnici imposti dai materiali. Si tratta di due creazioni molto strutturate, che partono da concetti ben precisi, espressi attraverso volute di plissé o applicazioni di stampo quasi architettonico. Ad accompagnare questi abiti, vi è una selezione di oltre quaranta illustrazioni e bozzetti dello stilista, che testimoniano l’importanza che per lui ha sempre rivestito il disegno, fin dai primi studi al liceo artistico. La Fondazione Capucci nasce nel 2005 con lo scopo di preservare l'archivio del maestro Capucci, ricco di 450 abiti storici, 500 illustrazioni firmate, 22 mila disegni originali, una rassegna stampa completa e una vasta fototeca e mediateca, ora ospitate a villa Manin a Passariano, in provincia di Udine.(Com)