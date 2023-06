Inflazione: Patuelli (Abi), aumento tassi non bastano a sconfiggerla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aumenti del costo del denaro decisi dalle banche centrali occidentali “non bastano per sconfiggere l’inflazione che ha germi in elementi pubblici e privati”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, in occasione del 22mo congresso nazionale della Fabi. “Siamo in mezzo a una fase complessa, nella quale dobbiamo tener conto di tutti i fattori, nazionali, europei e internazionali”, ha aggiunto Patuelli. (Rin)