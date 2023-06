Berlusconi: Udc, direzione nazionale sospesa, minuto di silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Udc, in apertura della Direzione nazionale del partito, ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi. Il ricordo del Cavaliere, affettuoso e commosso del segretario nazionale Lorenzo Cesa, è stato seguito da un lungo applauso. Il leader dell’Udc ha ricordato “la grande statura politica, la cortesia e la gentilezza del Presidente, nei confronti di tutti”. I lavori sono stati subito sospesi e la riunione, che era prevista in agenda nel pomeriggio, sarà aggiornata nei prossimi giorni. (Rin)