Berlusconi: Udc, direzione nazionale sospesa, minuto di silenzio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- L’Udc, in apertura della Direzione nazionale del partito, ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Silvio Berlusconi. Il ricordo del Cavaliere, affettuoso e commosso del segretario nazionale Lorenzo Cesa, è stato seguito da un lungo applauso. Il leader dell’Udc ha ricordato “la grande statura politica, la cortesia e la gentilezza del Presidente, nei confronti di tutti”. I lavori sono stati subito sospesi e la riunione, che era prevista in agenda nel pomeriggio, sarà aggiornata nei prossimi giorni. (Rin)