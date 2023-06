Lazio: Legambiente, per Parchi regionali finisce oggi decennio importante e parte commissariamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i 13 Parchi regionali del Lazio si conclude oggi un periodo di 10 anni importantissimi, durante i quali ci sono state presidenze, governance e politiche, a partire dalle tante approvazioni dei piani di assetto, di grande valore. Riparte invece ufficialmente una fase di commissariamenti da dove il mondo dei parchi era faticosamente uscito quasi dieci anni fa. "Per il mondo dei Parchi nel Lazio, quello che si chiude oggi è un decennio di presidenze, governance, politiche e attività, importante e positivo quanto mai fino ad oggi", dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio. "Su tutte, quella di RomaNatura è stata senz'altro la migliore esperienza nella storia ultra-trentennale del mondo dei parchi laziali per quanto il suo Presidente Maurizio Gubbiotti ha saputo concretizzare, a lui va il grande ringraziamento della nostra associazione: con impegno instancabile, competenza e una cultura ambientalista profonda, derivante anche da anni e anni di impegno in Legambiente, il suo operato ha restituito un grande protagonismo al mondo dei Parchi romani, a vantaggio di chi li vive, ci lavora, genera economia verde o ne cura la bellezza", prosegue ancora. (segue) (Com)