Bosnia-Serbia: ministri Trasporti, è ora che Belgrado e Sarajevo siano collegate da un'autostrada

- È tempo che Belgrado e Sarajevo, capitali rispettivamente di Serbia e Bosnia-Erzegovina, siano collegate da un'autostrada. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti della Serbia Goran Vesic dopo l'incontro che si tenuto oggi a Sarajevo tra lui e l'omologo della Bosnia Erzegovina Edin Forto. Lo riporta la stampa locale. Vesic ha affermato che tra qualche anno i due Paesi "saranno collegati da due autostrade e due superstrade" come "non è successo nemmeno in Jugoslavia". "La prima autostrada è l'autostrada Belgrado-Sarajevo. È tempo che Belgrado e Sarajevo siano collegate da un'autostrada", ha sottolineato Vesic. Forto da parte sua ha sostenuto che la Bosnia Erzegovina deve concentrarsi sulla "connettività regionale", perché l'infrastruttura di trasporto "è un obiettivo comune e un mezzo per avvicinarsi all'Unione europea" ha sottolineato. Forto ha quindi annunciato altri progetti comuni con Belgrado. "L'obiettivo deve essere la connettività regionale. Ci rivolgeremo all'Ue per chiedere sovvenzioni in almeno due progetti, uno dei quali è la ferrovia che si estende da Banja Luka fino a Zvornik, e più avanti in Serbia, ma anche la ricostruzione dei ponti che collegano la Bosnia e la Serbia", ha detto Forto. (Seb)