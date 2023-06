Cina: al via costruzione di un progetto energetico interregionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata ieri in Cina la costruzione di una linea di trasmissione a corrente continua ad altissima tensione che collega due suddivisioni a livello provinciale. Lo riferisce la State Grid Corporation of China.Con un'estensione totale di 1.634 km, il progetto di trasmissione di elettricità inizia nella regione autonoma di Ningxia Hui, nella Cina nord-occidentale, e termina nella provincia centrale di Hunan. Attraversa sei suddivisioni a livello provinciale in tutto il Paese.La società ha affermato che il progetto ha una tensione nominale di ±800 kV e una capacità di trasmissione nominale di 8 milioni di kilowatt, con un investimento totale di 28,1 miliardi di yuan (circa 3,95 miliardi di dollari).Una volta completata, si stima che questa linea di trasmissione fornirà elettricità per oltre 36 miliardi di kWh all'anno allo Hunan, una provincia con una forte domanda di energia finalizzata a sostenere la propria crescita economica, secondo la società.Il progetto fa parte di un piano nazionale presentato lo scorso anno per lo sviluppo di energia pulita, compresa l'energia eolica e fotovoltaica, nei deserti e nelle terre aride della Cina, che si trovano principalmente nelle parti nord-occidentali del Paese.La Cina ha annunciato che raggiungerà il picco delle emissioni di anidride carbonica entro il 2030 e la neutralità carbonica entro il 2060. (Xin)