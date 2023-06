Clima: Cdp, effetti cambiamento mettono a rischio processo di transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli effetti del cambiamento climatico, sempre più visibili nel nostro Paese, stanno avendo un impatto negativo anche sulla produzione di energia idroelettrica e, in prospettiva, potrebbero rappresentare fattori di rischio per il processo di transizione energetica. È questo uno dei temi fondamentali messi in luce dal brief degli analisti di Cdp su “Disponibilità idrica e produzione di energia: rischi per la transizione?”, che esamina la situazione nel 2022 e nei primi mesi del 2023 in Italia e si propone di individuare possibili strategie d’intervento. L’anno appena trascorso è stato infatti, per il nostro Paese, l’anno più caldo e meno piovoso degli ultimi due secoli e i dati relativi ai primi mesi del 2023 mostrano un innevamento ai minimi storici. Oltre ad aumentare la frequenza e l’intensità di eventi metereologici estremi, il cambiamento climatico, modificando i valori medi di temperatura e precipitazioni, contribuisce infatti a rendere i flussi d'acqua sempre più irregolari - mentre il fabbisogno idrico cresce - con il rischio di creare tensioni sui diversi possibili utilizzi dell’acqua. Per garantire la sicurezza idrica è necessario riorganizzare in modo ottimale il sistema dello stoccaggio dell’acqua e sono necessari potenziamenti infrastrutturali. Il settore energetico, a causa della sua dipendenza dalla disponibilità di risorse idriche, risulta particolarmente vulnerabile in questa fase, evidenziando criticità per: la sicurezza del sistema, a causa di una minor produzione di energia idroelettrica e la potenziale interruzione di parte della produzione termoelettrica; il processo di transizione energetica, che si basa sullo sviluppo di alcune tecnologie a basse emissioni di carbonio che richiedono elevati quantitativi d’acqua. (segue) (Com)