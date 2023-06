Brasile: analisti finanziari, inflazione al 5,42 per cento nel 2023 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cercare di contenere la crescita dei prezzi Comitato di politica monetaria (Copom), ha progressivamente elevato il tasso di interesse di riferimento dell'economia (Selic) dal 2 per cento di agosto 2020 all'attuale 13,75 per cento, confermato nella riunione del 3 maggio. Nel verbale diffuso dal Copom dopo l'ultima riunione la Bc prevede una riduzione dell'inflazione nel secondo semestre del 2023, ma non con un'intensità tale da chiudere l'anno dentro i parametri stabiliti del 3,25 per cento. Per questo motivo la Bc non prevede una riduzione significativa del tasso di interesse di riferimento, Selic, attualmente al 13,75 per cento. Il Copom afferma di seguire "con preoccupazione" le aspettative di inflazione. "Il basso livello di inerzia del mercato del lavoro in alcune economie e un'inflazione attuale persistentemente elevata e diffusa nel settore dei servizi suggeriscono che le pressioni inflazionistiche dovrebbero richiedere tempo per dissiparsi", si legge. (segue) (Brb)