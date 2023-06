Brasile: analisti finanziari, inflazione al 5,42 per cento nel 2023 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ipca (Indice nazionale de preco ao consumidor amplio) è l'indice utilizzato come misuratore ufficiale dell'inflazione, ma non è l'unico valore elaborato dall'Ibge. Si tratta infatti di un indice calcolato sulla variazione del costo medio della vita di famiglie con reddito mensile compreso tra 1 e 40 salari minimi. Una popolazione più ampia dell'Inpc (Indice nacional de precos ao consumidor), che tiene conto solo delle famiglie con reddito tra uno e cinque salari minimi. L'inflazione accumulata per trimestre è invece espressa nell'Ipca-E. (Brb)