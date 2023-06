© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non sono convinto che il Patto di stabilità e crescita “debba essere prima di stabilità e poi di crescita: questi due fattori devono essere invertiti. Se non c’è la crescita, non c’è la stabilità”. Lo ha dichiarato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli, in occasione del 22mo congresso nazionale della Fabi. (Rin)