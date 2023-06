Nato: capitano Stocco, Nave San Marco alle Baltops per mostrare le capacità della Marina italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione della Nave San Marco della Marina militare italiana alla missione di addestramento Baltops della Nato, la principale esercitazione marittima a cadenza annuale della regione baltica dell'Alleanza atlantica, serve anche per continuare a sviluppare il nuovo concetto di Littoral expeditionary group, un nuovo concetto operativo della Marina militare, che si inserisce in un più ampio precetto militare della Nato di proiezione di forza anfibia. A dirlo il capitano della San Marco, Marco Stocco, che ha parlato alla stampa a Klaipeda, in Lituania, a margine dell'esercitazione iniziata il 4 di giugno scorso in Lettonia. La nave San Marco è definita una Lpd (Landing Platform Dock), cioè una unità da trasporto anfibio dotata di bacino allagabile, designata per sbarcare truppe d'assalto anfibio per sbarco su terra da mare. "Quest'anno stiamo sperimentando questa nuova procedura. Abbiamo inviato due navi, la San Marco, la nave sede di comando, e la fregata Margottini, un mezzo di supporto che fa parte dell'esercitazione Baltops della Nato", ha detto Stocco. Con la Nato, ha poi proseguito Stocco, "stiamo sviluppando, come sempre, le nostre capacità, sempre in linea con la dottrina dell'Alleanza. Non posso dire se facciamo scuola o meno alle altre marine, ma sicuramente abbiamo una grandissima professionalità, che ci porta ad essere ovunque nel mondo", ha aggiunto il capitano. (segue) (Beb)