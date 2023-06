Nato: capitano Stocco, Nave San Marco alle Baltops per mostrare le capacità della Marina italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento, sono 11 le navi italiane operative al di fuori del Mediterraneo e "operano per una costante vigilanza e sicurezza marittima, per un Mediterraneo allargato e per interessi nazionali e internazionali sempre più sicuri", ha poi dichiarato il capitano di vascello Stocco. "Siamo sempre in evoluzione e miglioramento. L'expeditionary group è un esperimento ormai già consolidato, per future interazioni e dispiegamenti dal punto di vista anfibio", ha detto il militare italiano. Negli ultimi mesi, la nave italiana ha toccato diversi porti, dal Marocco, "dove abbiamo fatto esercitazioni di carattere anfibio con le unità marocchine", passando per Plymouth, nel Regno Unito, "dove abbiamo avuto interazioni con i Royal Marines", per poi circumnavigare la Danimarca e arrivare alla Svezia, poi a Tallin, dove l'esercitazione Baltops ha preso il via, ha spiegato il capitano. "In previsione del nostro rientro in Italia, avremo sicuramente altre interazioni con altre marine partner o alleate: una con la marina portoghese e una con quella spagnola rientrando verso il Mediterraneo. Queste interazioni servono per acquisire più abilità e conoscenze, stringere rapporti con in nostri partner e rendere i mari di tutto il mondo più sicuri", ha poi continuato Stocco. (segue) (Beb)