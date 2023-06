Nato: capitano Stocco, Nave San Marco alle Baltops per mostrare le capacità della Marina italiana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno scenario, quello dell'esercitazione Baltops, ci tiene a sottolineare Stocco, "assolutamente fittizio e non riferito a una nazione specifica, che serve per testare e affinare le procedure fra le nazioni partner e alleate, per garantire la massima espressione di libertà di navigazione e di libertà e sicurezza dei Paesi alleati". Addestramento definito "fondamentale", eseguito con l'equipaggio della nave San Marco e in collaborazione con le forze specialistiche della Brigata Marina San Marco, da specialisti della Marina navale e dell'Aviazione navale della Marina Militare italiana. "Questo addestramento ci porta ad essere sempre pronti ad operare sul campo in caso di emergenza reale. La Nave San Marco, infatti, è lo stesso vascello che ha portato immediati soccorsi in Turchia e in Libano, per fornire aiuti e montare un ospedale da campo nei giorni immediatamente successivi al terremoto dello scorso febbraio. Una nave, quindi, come spiega il capitano Stocco, "pensata per fornire difesa e protezione, ma anche per aiuti alla popolazione". (Beb)