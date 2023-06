Berlusconi: Roccella, è stato un uomo grande

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Silvio Berlusconi "non è stato solo un grande uomo, è stato anche e soprattutto un uomo grande. Ho fatto parte del suo ultimo governo, come sottosegretaria di Maurizio Sacconi e, pur non avendo avuto un rapporto di particolare frequenza, ho sperimentato da lui quello che solo le persone autentiche sanno trasmettere: il trovartele accanto nei momenti che contano, con il coraggio delle scelte fatte con il cuore. Ricordo fra tutti il caso Englaro: quando tutti i sondaggi erano avversi, con la prospettiva di uno scontro istituzionale senza precedenti, Silvio firmò il decreto che avrebbe potuto salvare la vita di Eluana. E me lo disse con le parole più umane, che non dimenticherò: 'Eugenia, quello che sta accadendo a Eluana non lo farei mai a una figlia mia'". Lo scrive su Facebook al ministra per la Famiglia, la natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, che prosegue: "Silvio era generoso, anche in politica. Era il capitano che si è fatto da sé, ma anche il lavoratore della porta accanto e l’amico pronto a strapparti una risata di cuore. L’imprenditore di successo che visitava i dipendenti in ospedale, il leader che faceva impazzire gli uomini della sicurezza perché nel bel mezzo di una visita ufficiale entrava in un negozietto e si metteva a chiacchierare. Era il campione del sogno americano in versione tutta italiana, un modello irraggiungibile eppure incredibilmente alla portata delle persone di buona volontà. Perché la verità è che a Silvio piaceva la gente, la rispettava. La sua leadership così anomala e straordinaria, ha accorciato le distanze. E la gente lo percepiva e ricambiava. E in fondo gli 'altri' non glielo hanno mai perdonato. Era questo il suo ingrediente segreto - conclude Roccella -, così segreto da essere alla portata di tutti, tranne che dei presuntuosi che si sentivano così al di sopra dell’umanità 'normale' da non accorgersi di un mondo che cambiava. Grazie, Silvio". (Rin)