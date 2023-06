Regno Unito: Geertman (Banca Ifis), performance delle Pmi italiane sono positive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un contesto macroeconomico che mostra alcuni segnali di attenzione, le piccole e medie imprese del nostro Paese, dalla prospettiva di indicatori come il factoring e il leasing, stanno confermando performance positive, pertanto non vediamo una immediata e significativa contrazione. E' quanto ha dichiarato l'amministratore delegato di Banca Ifis, Frederick Geertman, in occasione della settima edizione della conferenza "Equity and Debt investments in Italy" presso l'ambasciata italiana a Londra. Sottolineando la prestazione positiva dell'Italia rispetto ad altri Paesi dell'Ue, Geertman ha affermato che "le previsioni negative sull'economia italiana dopo il Covid-19 e la crisi energetica non si sono avverate". "Le aziende sono state in grado di proteggere i loro margini e di andare avanti", ha concluso Geertman. (Rel)