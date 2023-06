Speciale energia: via libera alla Bulgaria ad adesione progetto sul cavo sottomarino nel Mar Nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria ha ricevuto il via libera per aderire al progetto finalizzato alla costruzione di un cavo elettrico sottomarino nel Mar Nero. Lo ha dichiarato il ministro ad interim dell’Energia, Rosen Hristov, citato dall’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. L’ingresso di Sofia nel progetto è stato approvato durante una riunione del comitato direttivo del progetto composto dai Paesi partecipanti. Il piano prevede la costruzione di un corridoio di energia verde tramite un cavo elettrico sottomarino, che collegherà Azerbaigian e Ungheria passando per la Georgia e la Romania. (Seb)