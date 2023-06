Speciale energia: Ucraina, Energoatom, posto in "arresto a freddo" ultimo reattore in funzione centrale Zaporizhzhia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Agenzia ucraina per l'energia nucleare, Energoatom, afferma di aver messo in "arresto a freddo" l'ultimo reattore in funzione della centrale di Zaporizhzhia, come precauzione di sicurezza dopo le inondazioni dovute al crollo della diga di Nova Kakhovka. Cinque dei sei reattori della centrale nucleare, occupata dalle forze russe, sono già in uno stato di arresto a freddo. L'ultimo reattore è stato messo in spegnimento giovedì, ha detto Energoatom. Le unità di potenza del sito non sono in funzione dal settembre dello scorso anno. (Kiu)