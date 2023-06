Speciale energia: Arabia Saudita-Thailandia, visita ministro Esteri Don si concentra su opportunità d’investimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri e vicepremier della Thailandia, Don Pramudwinai, che conclude una visita ufficiale in Arabia Saudita (6-10 giugno), ha incontrato il ministro degli Investimenti di Riad, Khalid bin Abdulaziz Al Falih, e partecipato con lui a una tavola rotonda che ha riunito oltre cento rappresentanti del settore pubblico e di quello privato di entrambi i Paesi. L’evento ha offerto l’occasione di illustrare le opportunità in alcuni settori in particolare: energia verde, industria petrolchimica, materiali da costruzione, imballaggi, agricoltura e alimentazione, giochi elettronici, turismo e servizi sanitari. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Bangkok. (Fim)