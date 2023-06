Speciale energia: ministro Arabia Saudita, decisione Opec+ stabilizzerà i mercati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dei membri dell’Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (Opec) e dei suoi alleati, gruppo noto come Opec+, di estendere i tagli alla produzione di greggio al 2024 “aiuta a migliorare la stabilità dei mercati e ne previene la volatilità”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Energia saudita, Abdelaziz bin Salman, al termine della riunione che si è tenuta a Vienna, secondo quanto riferito dall’emittente panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”. “L’accordo raggiunto non ha precedenti (…) Le recenti misure riflettono la nostra responsabilità in qualità di banca centrale per il petrolio”, ha affermato il ministro. "Vogliamo dimostrare al mondo che abbiamo gli strumenti per stabilizzare il mercato petrolifero”, ha proseguito il ministro saudita, spiegando “di non essere preoccupato per le forniture del prossimo anno”. Secondo quanto annunciato da una nota dell’Opec, il nuovo target di produzione di petrolio per il 2024 è stato fissato a 40,46 milioni di barili al giorno con lo scopo di “assicurare la stabilità del mercato”. (Res)