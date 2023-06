Berlusconi: Celli, cordoglio per scomparsa con lui si chiude un'era

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Cordoglio per la scomparsa del senatore Silvio Berlusconi. E' stato al centro della vita politica, istituzionale, imprenditoriale e sportiva degli ultimi decenni, lanciando tra l'altro forme di comunicazione innovative. Con il suo impegno ha segnato inevitabilmente la storia del nostro Paese, oltre ogni valutazione e giudizio di parte. Con lui si chiude un'era. Vicinanza alla famiglia e a tutta la comunità di Forza Italia. Così in una nota la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli. (Com)